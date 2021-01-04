Kutluay Çeşme’de sarışına feyk attı!

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, artık sahalarda değil magazin mecralarında boy gösteriyor. Evlilik hayatıyla, daha sonra bir dargın bir barışık olduğu sevgilisiyle adından söz ettiren eski basketbolcu şimdi de Çeşme kaçamağı ile 2021 magazin gündemine bomba gibi bir giriş yaptı.



TEDİRGİNLİK YAŞADI

Kutluay, Çeşme Alaçatı'daki The Stay Warehouse Otel'den çıkarken sarışın bir kadınla görüntülendi. İkili, samimi bir şekilde yürürken kameraları fark edince panikledi. İbrahim Kutluay, görüntü vermemek için hemen arkasını dönse de kaçamadı. Edvina Sponza ile bir küs bir barışık ilişki sürdüren Kutluay'ın çekim yapılmasından rahatsız olması kafalarda soru işareti yarattı. Sponza ile geçtiğimiz ay yeni barışan Kutluay, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şimdilik böyle iyiyiz diye cevap vermişti.

Gazetecileri görünce arkasını dönüp saklanmaya çalıştı.





'ARKADAŞ'IYLA BAŞBAŞA 4 GÜN!

ÖTE yandan aynı otelde bir kaçamak daha ortaya ortaya çıktı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir geçtiğimiz Kasım ayında bir mekan çıkışında birlikte görüntülenmişti. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından Demet Özdemir yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamış ve "Oğuzhan arkadaşım. Beni eve bıraktı" açıklamasını yapmıştı. Hatta çok yakın arkadaş olduğu bilinen Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir'in çıkan söylentilerden sonra dostluğunun bittiği öne sürülmüştü. Tanrısevsin'in, Özdemir'i takipten çıkması ise iddiaları güçlendirmişti. Kutluay'ın kaldığı otelde ünlü popçu Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu görüldü. İnkar ettikleri ilişki Çeşme kaçamağıyla iyice belirginleşti. İkili hafta sonu Alaçatı'daki otelde objektifimize takıldı.

Demet Özdemir, arkadaşım dediği Oğuzhan Koç ile yılbaşı kısıtlamasını Alaçatı'daki bir otelde geçirdi.



DEMET'İ KAÇIRABİLDİ

Öğlen saatlerinde otelden ayrılırken magazin muhabirimizi fark eden Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aynı karede yakalanmamak için ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Otelin ortağı Muzaffer Yıldırım'ın kullandığı İstanbul plakalı bir cipin arkasına binen Koç, görüntülenmemek için gizlenmeye çalışsa da camın arkasından bakarken kameramıza yakalandı. Koç, Demet Özdemir'i gizleyip başka bir araçla göndermeyi ise başardı.

Demet Özdemir geçtiğimiz Kasım ayında bir mekan çıkışında birlikte görüntülendiği Oğuzhan Koç için 'Arkadaşım' demişti.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI / Ercan AKGÜN