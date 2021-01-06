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Haberler Sarmaşık Ahmet Adnan Saygun özel törenle anılacak

özel törenle anılacak

Ahmet Adnan Saygun özel törenle anılacak

6.1.2021

İZMİRLİ müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisi Ahmed Adnan Saygun, bugün vefatının 30. ölüm yıl dönümünde anılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008'de hizmete açtığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek anma, Saygun'un öğrencisi Gülsin Onay'ın vereceği konserle taçlanacak. Ahmed Adnan Saygun anısına düzenlenecek çevrim içi konser bugün saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube'dan yayınlanacak.

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