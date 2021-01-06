Çukurova’da Hande Soral dönemi

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova"da, oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteri izleyici karşısına çıkıyor. Yarın akşam yayınlanacak 79'uncu bölümle birlikte Çukurova'ya gelecek olan Ümit, hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ümit, tam Çukurova'ya ayak basarken, yolda Demir ile karşılaşacak. Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor? Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova, bu soruların cevapları ile yarın akşam saat 20.00'de atv'de!