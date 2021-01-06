  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Çukurova’da Hande Soral dönemi

’da dönemi

Çukurova’da Hande Soral dönemi

6.1.2021

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova"da, oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteri izleyici karşısına çıkıyor. Yarın akşam yayınlanacak 79'uncu bölümle birlikte Çukurova'ya gelecek olan Ümit, hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ümit, tam Çukurova'ya ayak basarken, yolda Demir ile karşılaşacak. Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman, hangi sırlarla Çukurova'ya geliyor? Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova, bu soruların cevapları ile yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çukurova’da Hande Soral dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.