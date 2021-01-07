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Haberler Sarmaşık Kendini müziğe verdi

Kendini müziğe verdi

Kendini müziğe verdi

7.1.2021

DEMET Özdemir'le yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç, kendini işine verdi. Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki stüdyosunu uzun bir süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. Stüdyo dışındaki zamanını sevgilisi Demet Özdemir'e ayıran Koç'un görüntülenmemek için evden çıkmadığı öğrenildi.

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