Tek başına hızlı alışveriş

EKRANLARIN başarılı sunucu ve oyun-cusu olan Ebru Akel, önceki gün Zorlu Alışve-riş Merkezi'nde görün-tülendi. Kısa süreliğine AVM'ye uğradığını söyle-yen Akel, meydan katın-da bulunan bir giyim mağazasına uğradı. Pan-demi kurallarına harfi-yen uyan ve hızla işle-rini halleden Akel, daha sonra kapıda kendisini bekleyen aracına binerek AVM'den ayrıldı.