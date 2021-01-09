Ayrılığa dayanamadı

Yaşadığı aşklarla magazin gündemini sarsan sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yardımcılığını yapan ve kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkı açıklayarak 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Tatlıses yıllar sonra yeniden İbo Show'a başlayınca sevgilisi Gülçin Karakaya'yı İstanbul'a götürmemiş ve ilişkileri sona ermişti.

SEVGİLİYE YEŞİL IŞIK YAKTI

Röportajlarında "Kadınsız yapamam" diyen İbrahim Tatlıses ayrılığa daha fazla dayanamadı. Hem Gülçin Karakaya'nın hem de kendi ailesinin karşı çıkmasına rağmen ünlü türkücü, sevgilisine yeşil ışık yaktı ve ikilinin arasındaki buzlar eridi. Yeniden bir araya gelen Tatlıses ve Karakaya çiftinin barıştığı ortaya çıktı. Ancak 26 yaşındaki Karakaya'nın ailesi, ilişkiyi bir kez daha veto etti. Karakaya ailesinin bu birleşmeye büyük tepki verdiği öğrenildi.







Fatih ŞENDİL