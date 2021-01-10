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Haberler Sarmaşık Dizi TV pazar sabahını şenlendiriyor

Dizi TV pazar sabahını şenlendiriyor

Dizi TV pazar sabahını şenlendiriyor

10.1.2021

atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bugünkü bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'daki Boran Alp karakteriyle izleyicisinin sevgisini kazanmayı başaran Yiğit Uçan, dizinin video kanalı için röportaj verdi.

AKINCI'DAN TÜYOLAR
YAKIŞIKLI, yetenekli ve disiplinli oyuncunun özel röportajından ilgi çekici detayları Dizi TV'de izleyeceksiniz. Merakla beklenen ve geçtiğimiz haftalarda atv ekranında görücüye çıkan Akıncı, her yaştan televizyon izleyicisini ekran başında buluşturmayı başardı. Son yılların en iddialı işlerinden Akıncı'nın başrolleri Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'den çok özel tüyolar sizlerle buluşacak. Hepsi ve daha fazlası bugün saat 11.45'te Dizi TV'de.

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