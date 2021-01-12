Genç aşıklar tüm yasakları deldi

ÇİÇEĞİ burnunda aşıklar oyuncu Dilara Aksüyek ve Onur Bay, sokağa çıkma yasağının olduğu gün maskesiz dolaştı. Yasakları bir bir delen çift, önce kapalı alanda sigara içti daha sonra da sadece paket servis olan yerde yemek yediler. Yetmezmiş gibi maskesiz dolaşan ikilinin vurdumduymazlığı 'pes' dedirtti. Kapalı mekanda sigara içmelerini 'dışarıda içtik' diyerek yalanlayan aşıklar, paket servisten yemek aldıklarını iddia ettiler. Oysa Aksüyek ve Bay'ın mekan çıkışında elleri bomboştu.