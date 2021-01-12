TESLA ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi Kanadalı şarkıcı Grimes, korona virüse yakalandığını açıkladı. Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet korona virüs kaptım" dedi. Şarkıcı kullandığı soğuk algınlığı ve grip ilacını aldığında garip rüyalar gördüğünü belirtti.
Musk’ın sevgilisi de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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