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Haberler Sarmaşık Musk’ın sevgilisi de yakalandı

Musk’ın sevgilisi de yakalandı

Musk’ın sevgilisi de yakalandı

12.1.2021

TESLA ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi Kanadalı şarkıcı Grimes, korona virüse yakalandığını açıkladı. Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet korona virüs kaptım" dedi. Şarkıcı kullandığı soğuk algınlığı ve grip ilacını aldığında garip rüyalar gördüğünü belirtti.

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