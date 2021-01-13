Demet ile Cenk boşandı

Ünlü manken Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı. Demet Şener ve iş adamı Cenk Küpeli'nin Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde dün anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi. Çift, 2,5 ay birlikte olduktan sonra 2019 yılının Haziran ayında hayatlarını birleştirmişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cenk Küpeli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim" ifadelerini kullandı. Cenk Küpeli'nin bu mesajını Demet Şener de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.



EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAMIŞLARDI

BASKETBOLCU İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile 2019 yılının Haziran ayında hayatını birleştirmişti. İkinci kez nikah masasına oturan ve çok konuşulan evlilik sözleşmesi konusuna cevap veren Şener, "Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz" demişti.