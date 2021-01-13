STİL danışmanı Ece Sükan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan Sükan, kısa süre kaldığı AVM'de hızla işlerini halletti. Pandemi kurallarına harfiyen uyan Ece Sükan, hızla alışverişini yaptıktan sonra taksiye binerek AVM'den ayrıldı.
Ece kurallara harfiyen uyuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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