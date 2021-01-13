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Haberler Sarmaşık Ece kurallara harfiyen uyuyor

Ece kurallara harfiyen uyuyor

Ece kurallara harfiyen uyuyor

13.1.2021

STİL danışmanı Ece Sükan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan Sükan, kısa süre kaldığı AVM'de hızla işlerini halletti. Pandemi kurallarına harfiyen uyan Ece Sükan, hızla alışverişini yaptıktan sonra taksiye binerek AVM'den ayrıldı.

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