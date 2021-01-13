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Haberler Sarmaşık Ekranlara dönüyor

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Ekranlara dönüyor

13.1.2021

OYUNCU Feyza Çıpa, önceki akşam Tarabya'da seyir halinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, makyajsız sade güzelliğiyle de dikkat çekti. Yeni bir sinema filmi için imza atmayı beklediğini söyleyen Çıpa, eski sevgilisi Kutsi'nin Sibel Ülker ile ilişkiye başlamasıyla ilgili soru üzerine ise, "Bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Zaten bitti, gitti" diyerek ihanet iddialarını da güçlendirdi.

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