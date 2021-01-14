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Haberler Sarmaşık 20 yıl sonra tekrar radyoda

20 yıl sonra tekrar radyoda

20 yıl sonra tekrar radyoda

14.1.2021

SANATÇI Cem Özer, yakın dostu Ercüment Vural ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüntülendi. Özer, tam 20 yıl sonra tekrardan radyo program yapacağını söyledi. Cem Özer, "Bu kez can dostum Ercüment Vural'la birlikte olacağım. Çok keyifli ve eğlenceli bir program olacak" dedi.

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