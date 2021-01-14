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Haberler Sarmaşık Biz zaten karı- koca gibiyiz

Biz zaten karı- koca gibiyiz

Biz zaten karı- koca gibiyiz

14.1.2021

USTA aranjör Ozan Doğulu'yla yaşadığı birliktelik ile adını duyuran şarkıcı Hera Aslan, yine kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Merve Holefter ile birlikte Nişantaşı City's de objektiflere yansıdı. Yeni bir single çalışması içerisinde olduğunu söyleyen Aslan, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna içtenlikle cevap verdi: "Biz hiç evliliği, düğünü aramızda konuşmuyoruz. Biz zaten karı koca gibiyiz. O bana 'karım' diye seslenir, ben de ona 'kocam' derim. Bir imza bizi bağlamıyor açıkçası."

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