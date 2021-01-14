Gündemin nabzı A Haber’de atıyor

GÜNÜN sıcak gelişmeleri ve canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Ajans Gün İçi'nde ekrana geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar ile gündeme yansıyan haberler Cansın Helvacı'nın sunumu ile Ajans Gün İçi hafta için her gün 16.00'da A Haber'de.