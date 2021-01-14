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Komada değil evdeyim

Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Bazı sitelerde belirtildiği gibi komada değil evde olduğunu söyleyen Öden, “Eşimle kritik durumu atlattık” dedi.

Komada değil evdeyim

14.1.2021

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu sosyal sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak korona virüs tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Öden açıklamasında, "Eşimle hastaneden taburcu olduk. Bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. Başta Mart ayında Kovid19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve ekibine, canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan hastane personeline teşekkür ederiz... Duygularımı anlatmama imkan yok. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır"ifadelerini kullandı.

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