Alkoçlar, şıklığından ödün vermiyor

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Aslışah Alkoçlar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Siyahlar içindeki şıklığı göz kamaştıran Aslışah Alkoçlar, alışveriş sonrasında kısa bir kahve molası vermeyi ihmal etmedi.