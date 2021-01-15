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Haberler Sarmaşık Tuğba, pilot sevgilisi Berk ile evli gibi

Tuğba, pilot sevgilisi Berk ile evli gibi

Tuğba, pilot sevgilisi Berk ile evli gibi

15.1.2021

ÜNLÜ şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez objektiflere takıldı. Nişantaşı City's'de görüntülenen Ekinci ile Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekinci, "Güzel bir beraberliğimiz var. Yazın Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum da birlikte yaşıyoruz. Eskiden flört diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için evli gibiyiz diyorum" dedi. Ekinci'nin 'Evlilik ne zaman' sorusunu pasladığı sevgilisi Fenercioğlu ise, "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım" diye cevapladı.

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