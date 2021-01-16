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Haberler Sarmaşık Marcao alışveriş turuna çıktı

Marcao alışveriş turuna çıktı

Marcao alışveriş turuna çıktı

16.1.2021

GALATASARAY'IN genç futbolcusu Marcao, eşi Pan Teixeira ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Brezilyalı stoper ve eşi Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Dünyaca ünlü mağazaları teker teker gezen ve alışverişin keyfini çıkaran futbolcu, spor ürünleri satan mağazalardan da eksiklerini gidermeyi ihmal etmedi. Sarı kırmızılı futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayarak alçak gönüllü tavırlarıyla takdir topladı.

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