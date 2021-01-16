‘Pandemide aşırı doz D vitamini tehlikeli’

Bu yüzden halk arasında güneş ışığı vitamini olarak da bilinmektedir. D vitamini diyetle alınan kalsiyum ve fosforun barsaklardan emilmesini sağlar. D vitaminin eksikliğinin başlıca sebepleri arasında; kış mevsimi gibi güneş ışığının varlığının azaldığı zamanlar, yetersiz beslenme (d vitamininden zengin gıdaların tüketilememesi örneğin süt ve yumurta), kronik bağırsak hastalıkları ile kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları sayılabilir.

EKSİKLİĞİ RİSK TAŞIR

D vitamini eksikliği, risk taşıyan fertlerde D vitamini seviyeleri ölçülerek anlaşılır ve eksikliğinde kemik kırılganlığının artışı (osteoporoz) ve kas iskelet sistemi bozuklukları olabilir. Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere bağışıklık, kanser, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıkların oluşmasında katkısı olduğu da gösterilmiştir. Vitaminlerin metabolizma ifadeleri kullandı:

UZMANA DANIŞILMALI

"İçinde bulunduğumuz korona virüsü pandemisi sırasında da D vitamini eksikliği ve geçirilen korona virüsü enfeksiyonunun şiddeti ya da enfeksiyona daha kolay yakalanma ile ilgili pek çok çalışma yapıldı. Yeterli D vitamini düzeyinin kişileri enfeksiyondan koruyucu olabileceği ortaya çıktı. Bu sebeple halk arasında gelişigüzel D vitamini kullanımı artmış olup doktor tavsiyesi olmadan, kandaki mevcut D vitamini seviyesi ölçülmeden alınan D vitamini özellikle kalp damar sistemi, karaciğer ve böbreklerde kimi zaman geri dönüşümsüz hasarlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple hedeflenen D vitamini seviyesine ulaşmak için (bu düzey 25-OH D vitamini ölçülerek ortalama 50 ng/ml), bu konunun uzmanı olan doktorunuzun önerdiği sıklıkta, miktarda ve formda (damla, kapsül, tablet veya ampul) D vitamini takviyesi almalıyız."