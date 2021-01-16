“Pandemiyi İzmir’de film çekerek geçirdim”

TİYATRO ve dizi oyuncusu Hakan Meriçliler, önceki gün Nişantaşı'nda Happy Teşvikiye adlı mekanda döner alırken objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu gazetecileri görünce döner tezgahında da hünerini sergilemek için dönerci ustasıyla birlikte bıçağı eline alarak döner kesti. Gazetecilerin bir süredir ortalarda görünmediğini sordukları Hakan Meriçliler, pandemi sürecinde boş durmadığını ve İzmir'de film çektiğini söyledi. "Seferihisar'da Tuba Ünsal ve birçok değerli isimle birlikte kamera karşısına geçtiklerini dile getiren Meriçliler, bir baba kızın hikayesini canlandırdıkları filmin, sinemaseverler tarafından çok beğenileceğini umduğunu söyledi.

ÇEŞME'YE YERLEŞMİŞ

SON zamanlarda popüler olan digital platformlar hakkında görüşü merak edilen Meriçliler, "Ben gelenekçiyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını verdi. Meriçliler aynı zamanda İzmir Çeşme'ye yerleştiğini de ifade etti.