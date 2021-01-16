Soner Sarıkabadayı babalığı öğreniyor

SADE bir törenle evlenen ve Ekim'de oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına alan başarılı müzisyen Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 3 aylık oğullarıyla birlikte alışveriş merkezine gelen çift, basın mensuplarını kırmayarak objektiflere poz verdi. Gazetecilerle sohbet eden Sarıkabadayı, babalığın nasıl gittiği sorularına, "Oğlum bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" demekle yetindi. Hayranlarının ricasını geri çevirmeyen ünlü şarkıcı, onlarla sosyal mesafeli fotoğraf çektirdi.