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Haberler Sarmaşık Unutkanlığın en iyi ilacı havuç tüketmek

Unutkanlığın en iyi ilacı havuç tüketmek

Unutkanlığın en iyi ilacı havuç tüketmek

16.1.2021

HER türlü et yemeklerine renk katan havucun kronik baş ağrılarına iyi geldiği, erken bunama, deri ve akciğer kanseri hastalıklarına karşı kalkan görevi gördüğü biliniyor. Ancak unutkanlık sorununu gidermede ve Alzheimer riskini ortadan kaldırmada ise haftanın birkaç günü bir bardak havuç suyu içmenin büyük yararı olduğunu biliyor muydunuz?

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