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Ebru, yeni yaşını ’da kutladı

Ebru, yeni yaşını Meksika’da kutladı

17.1.2021

Eski manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çifti Meksika'nın ünlü tatil merkezi Tulum'a gitti. Şallı, doğum gününü kutlamak için gittiği tatil merkezinde eşiyle aşk dolu pozlarını da takipçileriyle paylaştı. 44 yaşına basan Şallı, Kapadokya tatilinden sonra yurtdışına çıkmış, önce Los Angeles'a giden çift oradan Miami'ye geçmişti. Eşi Şallı'ya Miami'de jest yapan iş insanı Akkuş, özel bir uçak kiralayarak kuyruğuna İngilizce, "You are the most beautiful woman. I love you" (Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdırmıştı. Çift, Tulum tatilinde yaş günü kutlamalarına devam etti.

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