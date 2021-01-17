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Haberler Sarmaşık Hercai’de bu akşam heyecan dorukta

’de bu akşam heyecan dorukta

Hercai’de bu akşam heyecan dorukta

17.1.2021

Atv'nin sevilen dizisi Hercai, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şoke olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

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