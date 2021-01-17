Itır’ın enkaz üzerindeki pozlarına büyük tepki!

Oyuncu Itır Esen'in kendi adını taşıyan model torunu Itır Esen, AKUT ile yaptığı bir proje kapsamında deprem enkazı üzerinde poz verince olanlar oldu. Esen'in enkaz üzerinde çekilmiş fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, Instagram'daki paylaşımına yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdiler. Miss Turkey 2017 yarışmasında tanınan ve bir dönem adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi. Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi poz veren Itır Esen'e takipçileri tepki yağdırdı.

ÖFKELİ YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

Instagram hesabında, çekimlerden bir video paylaşan Esen, gelen yorumların ardından paylaşımını sildi. Farkındalık yaratmak için poz veren Itır Esen'in yaptığının yanlış olduğunu söyleyen binlerce takipçisi, güzel modelin son paylaşımının altına yorum yağdırdı. Adeta linç edilircesine eleştiri yağmuruna tutulan Esen'in sessizliğini koruduğu dikkat çekti.

'UTANMIYOR MUSUN SÜSLÜ PÜSLÜ'

Üç yıldır podyumlarda önemli markaların kıyafetlerini taşıyan genç modelin paylaşımına takipçileri, "Süslü püslü, enkaz üzerinde poz mu verilir? Birçok kişi o enkazlar altında can verdi. İnsan utanır" yorumlarında bulundu. Itır Esen, Miss Turkey 2017'ye katılmış ve birinci olarak adını duyurmuş ama 15 Temmuz şehitleri ile ilgili yaptığı paylaşımı yüzünden güzellik tacı geri alınmıştı.