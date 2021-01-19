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Haberler Sarmaşık Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

19.1.2021

8 aydır birlikte olan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, yakın zamanda ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıkladı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda, çok mutluyuz" dedi. Evlilik haberleri hakkında da konuşan Hadise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" dedi.

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