Sabina Toziya’dan üzücü haber

ATV'NİN reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Sabina Toziya, ziyaret için gittiği Makedonya'dan dönerken fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi. Sağ tarafına felç inen Toziya'nın diziden ayrıldığı öğrenildi. Toziya'nın 10 saat süren ameliyatından sonra tümörün tamamen temizlendiği kaydedildi.