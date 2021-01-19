Virüsün hedefindeki akciğerleri besinlerle temizleyin

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsle mücadelemiz sürüyor. Virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız, maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun yanında ruh sağlığımızı da düzenli egzersiz ve kaliteli uyku ile desteklememiz gerekiyor. Fakat virüsü akciğerlerden korumamız en önemlisi.



DOĞRU GIDALAR SEÇİLMELİ

Tüm bunlarla beraber korona virüsün akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden olduğunu da hatırlatan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Akciğerler solunum sisteminin en önemli organlarından biridir ve alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Bugünlerde akciğer sağlığımıza ve temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğerlerin kendini temizleyebilmesi için tüketilmesi gereken besinleri mutlaka alışveriş sepetinize eklemelisiniz" ifadelerini kullandı.



HAVA YOLLARINI KAKAO TÜKETEREK GEVŞETİN

KAKAO flavonoid antioksidanlar bakımından zengin içeriğe sahiptir. İçeriğinde akciğerlerdeki hava yollarını gevşetmeye yardımcı olan teobromin bileşiğini içerir. Aynı zamanda alerjik solunum semptomlarının azalmasında da etkilidir. Akciğer kanserine karşı korunmaya yardımcı olabileceği de düşünülmektedir.



İNFLAMASYONA KARŞI ZERDEÇAL

SERBEST radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder. Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile zerdeçal akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizlemede etkili olmaktadır. Fakat rahim hareketlerini artırabileceği için anne adayları için riskli bir baharattır.



RAHAT NEFES İÇİN OKALİPTÜS

OKALİPTÜS, doğal antibiyotiklerden biridir. Uçucu yağlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşarak tıkanıklığı açar ve kan akışını artırır. Çayını içebileceğiniz gibi evde buhurdanlığa damlatarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır.



GÖĞÜS TIKANIKLIĞINI KEKİK ÇAYIYLA ÇÖZÜN

KEKİĞİN içerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önlemektedir. Bronşit ve astım belirtilerini gideren kekik çayı, balgam söktürücü özellikte gösterir.



YEMEKLERİNİZE ZENCEFİL EKLEYİN

AKCİĞERLERİN temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye destek bir gıdadır. Taze zencefil veya toz zencefili; çorba, salata, yoğurt veya yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Fakat gebelerin kullanırken kendi uzmanlarına danışması gerekmektedir.



DETOKS ETKİSİ İÇİN KEÇİBOYNUZU

SAĞLIKLI bir akciğerin toksinlerden arındırılmış olması gerekir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan detoks etkili bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi olabileceği düşünülen keçiboynuzu su ile kaynatılarak tüketilebilir. Çalışmalar, astım ve diğer akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de faydalı olduğunu gösteriyor.



ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN FAYDALANMAYI UNUTMAYIN

ÜZÜM çekirdeği içinde barındırdığı resveratrol maddesi ile serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm, çekirdeği çiğneyerek veya öğütülerek tüketilmelidir.



SARIMSAK MUKUSU SÖKÜP ATIYOR

SARIMSAK vücuttaki antioksidan glutatyonun üretimini artırmaktadır. Tarihte, grip ve boğmaca tedavisinde sarımsak kullanıldığı bilinmektedir. Boğaz enfeksiyonlarında sarımsağın penisilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. İçinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu da oldukça temizlemektedir.



AKCİGERLERİ GÜÇLENDİREN SMOOTHİE

1 adet siyah havuç ● 1-2 dal kereviz sapı ● 2-3 yemek kaşığı yoğurt ● Fındık büyüklüğünde zencefil ● 1/2 çay kaşığı zerdeçal ve kekik ● 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği ● Yarım limon suyu