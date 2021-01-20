Osman Bey Haçlı ittifakına kafa tutuyor!

HEYECANLA izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek 42'nci bölümünde, Osman Bey, kendisine karşı kurulan Haçlı ittifakının karşısına dikilecek.

TÜRKLERİN İNTİKAMINI ALACAK

TÜRK dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek. Nefes kesen sahneleriyle izleyiciden tam not alan Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle 20.00'de atv'de.