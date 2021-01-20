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Haberler Sarmaşık Tolgahan Sayışman ölümden döndü

ölümden döndü

İş görüşmesi için ’e giden ünlü oyuncu ve arkadaşı, geçtiğimiz hafta dönüş yolunda kaza geçirdi. Takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıkan iki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tolgahan Sayışman ölümden döndü

20.1.2021

Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için yakın bir arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.

EMNİYET KEMERİ KURTARDI
Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın Tuncay isimli arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı. Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi. Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan'la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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