Çukurova’ya bir ‘Ümit’ gelir

Dizinin yeni bölümü bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır. Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır. Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır.