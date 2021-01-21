Dürüst satıcı!

Süreyya Yalçın'la 15 yıl önce evlenerek adını duyuran Kerem Dürüst, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Dürüst'ün evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Dürüst, 2 arkadaşı ve ikisi yabancı 3 kadınla alem yaparken yakalandı. Evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K'nin, sorgularının ardından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.

BOŞANMADAN EVLENDİ

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'da yöneticilik de yapan Alo ve Mintax'ın eski sahibi merhum Ekrem Dürüst'ün oğlu Kerem Dürüst, 2005'te Süreyya Yalçın ile kısa süren bir evlilik yaptı. 2010'da Las Vegas'ta Kolombiyalı iç mimar Katalina Gomez ile evlendi ve bu evlilikten Ekrem adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Parası bitince eşi, oğlunu da alarak evi terketti. Dürüst, Kolombiyalı Katalina Gomez ile nikahlı olduğu halde Temmuz 2019'da Bahar Mursaloğlu ile Bodrum'da evlendi, Temmuz 2020'de ise boşandı.

Adem ÜLKER