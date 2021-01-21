Ispanak zehirlenmesi etkilerini bu besinlerle temizleyin

Ispanağın yapısında nitrat maddesi bulunuyor. Bu madde ısıl işlem gördüğünde ve sık sık ısıtıldığında nitrite dönüşüyor. Nitrit maddesi de vücutta bazı yan etkilere neden olarak ıspanak zehirlenmesine yol açıyor. Ispanak zehirlenmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna danışmanız gerekiyor. Zehirlenmenin şiddetine göre size uygun tedavi uygulanacak ve zehir vücudunuzdan atılacaktır. Hastaneden eve geldiğinizde ise bitkisel yollarla ıspanak zehirlenmesinin etkilerinden kurtulmak için şu önerileri deneyebilirsiniz... etkilerini



FESLEĞEN

ISPANAK zehirlenmesi mideyi oldukça yormaktadır. Mide ağrısı, mide bulantısı, kasılma ve ishal derken vücut yorgun düşer. Taze fesleğen yapraklarını çiğneyerek bu istenmeyen durumları önleyebilirsiniz. Fesleğen mide asitlerini düzenler ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardım eder.



SU

Su, zehirlenme anında vücudu temizlemek için tüketilmelidir. İshal yaşayan kişilerin sıvı kaybedeceği için bol bol su içmesi önerilir. Suyu renklendirmek ve lezzetlendirmek için içine meyve dilimleri ekleyip vücut direncini koruyabilirsiniz.



ZENCEFİL

ZENCEFİL bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ispanak zehirlenmesi yaşayan kişilerin yorgunluğunu alması için tavsiye edilir. Zencefil dilimli su içerek vücudunuzu daha hızlı toplayabilirsiniz. Zencefil zehirlenmenin etkilerini yok edecektir.



SARIMSAK

ANTİBİYOTİK etkili bir besin olan sarımsak, zehirlenme durumunda tüketildiğinde vücudun toksinlerden daha hızlı kurtulmasına yardım eder. Zehirli maddelerin hızla atılmasını sağlar ve kişiye güç verir. Böylece zehirlenme durumundan çok etkilenmezsiniz.



BELİRTİLERİ NELER?

ISPANAK zehirlenmesine mavi bebek sendromu da denilmektedir. Çünkü bu besinin zehirlediği kişilerin ağız ve göz çevresinde mavi lekeler oluşmaktadır. KARIN ağrısı ve ishal de ıspanak zehirlenmesinin bir belirtisidir. YORGUNLUK hissi oluşturan ıspanak zehirlenmesi kasların gevşemesine neden olurken aynı zamanda görmede güçlük de meydana getirir. Eğer bu belirtileri ıspanak tükettikten sonra yaşadıysanız çok zaman geçmeden hastaneye başvurmalısınız.



ZEHİRLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN

ISPANAK taze olarak tüketilmelidir. PİŞİRMEDEN önce sirkeli suyla bolca yıkanmalıdır. ARADA göze çarpan farklı otlar kesinlikle atılmalıdır. TEMİZ bir şekilde yetiştirilen ıspanaklar yemeklere eklenmelidir.



MUZ

MUZ, ıspanak zehirlenmesinden dolayı yaşanan ishali kesen bir besin olarak öneriliyor. Eğer ıspanaktan zehirlendiyseniz ve karın ağrısıyla beraber durmayan bir ishal yaşıyorsanız 1 adet muz tüketip bağırsaklarınızın daha rahat olmasına destek olabilirsiniz.



LİMON

LİMON, ıspanak zehirlenmesinden ötürü oluşan mide bulantısını giderecektir. Mide bulantısı ve kusmayı önlemek adına limon dilimi tüketebilirsiniz. Dilerseniz limonlu su içerek de kusmaları sona erdirebilirsiniz.