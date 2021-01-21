Naz, EDHO’yu unutamıyor

NAZ Elmas, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şu sıralar bir sitcom komedi ile ekranlarda olan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl atv'nin sevilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol almıştı. Sabina Toziya'nın sağlık durumunun kötü olduğu haberi üzerine sosyal medyasından destek paylaşımı yapan Elmas, "EDHO benim için yok özel bir yapımdı" açıklamasında bulundu.