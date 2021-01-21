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Haberler Sarmaşık Naz, EDHO’yu unutamıyor

Naz, EDHO’yu unutamıyor

Naz, EDHO’yu unutamıyor

21.1.2021

NAZ Elmas, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şu sıralar bir sitcom komedi ile ekranlarda olan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl atv'nin sevilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde rol almıştı. Sabina Toziya'nın sağlık durumunun kötü olduğu haberi üzerine sosyal medyasından destek paylaşımı yapan Elmas, "EDHO benim için yok özel bir yapımdı" açıklamasında bulundu.

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