Işın Karaca kardeşiyle Urla’da ev tuttu

SON yıllarda spor, sanat, iş ve magazin dünyasından İstanbullu ünlülerin yaşamak için tercih ettiği İzmir'in Urla ilçesi, son olarak Ata Demirer'in ardından Işın Karaca'nın da gözdesi oldu. POP dünyasının güçlü sesi Işın Karaca, İstanbul'daki evinden sonra, kardeşi Akın Büyükkaraca ile birlikte lüks bir site içinde iki ayrı villa kiralayarak burada yaşamaya başladı. Kızı Mia'nın okul kaydını da Urla'ya aldırdığı öğrenilen ünlü şarkıcının, yeni evinde mutlu ve huzurlu olduğu, kiralık oturduğu evi almayı düşündüğü ve aynı zamanda sanat hayatını da Urla'da sürdürmeyi planladığı ortaya çıktı.

FATİH ŞENDİL