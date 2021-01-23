‘Hadise makyajlı da çirkin, makyajsız da

Hadise için 'makyajlı da çirkin, makyajsız da çirkin...' yorumunu yapan Serengil'in sözlerine ünlü popçunun ne karşılık vereceği merak konusu oldu. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleriyle gündeme geldi. Lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, "Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum" dedi. Hadise kadınların kendini her şekilde beğenmeleri gerektiğini de söyledi.

YERDEN YERE VURDU

TV programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil ise Hadise'nin makyajsız olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı. Serengil, "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı.