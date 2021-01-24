Çevrim içi şenliğe ünlüler akın etti

Özel Piri Reis Okulları, PiriSanat Şenliği ile Kültür ve Sanat Festivali'ni çevrim içi gerçekleştirdi. Yarıyıl tatili öncesi bir yandan pandeminin olumsuz yanlarını unutturmayı bir yandan da ders stresini azaltmayı amaçlayan festivallere kendi alanlarında isim yapmış yerli ve yabancı 40'a yakın sanatçı katılırken 100 kişilik bir ekip görev yaptı.



ÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

PiriSanat şenliği bu yıl Sanatta Fransız Esintileri adıyla gerçekleşti. Şenliğin önemli konuklarından biri çocuklar için yazdığı felsefe kitapları ile tanınan

ve Fransa Devlet Nişanı'na layık görülen "Çıtır Çıtır Felsefe" dizisinin yazarı Brigitte Labbe oldu. Şenlikte Fransız gitarist Arthur Verpoort ise grubu Arthur&Co'yu öğrencilere tanıttı. Sanat Festivali'nin en önemli konukları ise Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi tanınmış filmlerin müziklerine imza atan Batu Şener ile alternatif rock müzik sanatçısı Nilipek oldu.