Gazlı içeceklerden vazgeçmem diyenlere

Evde geçirilen vakit arttıkça market alışverişlerinizin olmazsa olmazı haline gelen bir gazlı içecek listeniz var mı? Her gün mutlaka bir bardak, belki de daha fazlası olmazsa olmazlarınızdan mı? Gazlı içeceklerin zararları uzmanlar tarafından sürekli tartışma konusu olmuştur fakat buna rağmen koladan, gazozdan vazgeçemeyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Tüm zararlarına rağmen ise vazgeçmek oldukça zor. Buna neden olan durumlar arasında tadının güzel olması ve ülke fark etmeksizin herkes tarafından bu tadın onaylanması gelebiliyor. Veya nereye giderseniz gidin kolayca bulunabiliyor olması bağımlılığı attırabiliyor. Üstelik fiyat olarak oldukça makul düzeylerde satışa sunuluyor. Dikkat çekici türlü reklamlar ile de cazip hale getiriliyor.

SANİYEDE 8 BİN KUTU

Şekerli, şekersiz, light gibi pek çok seçenekle önümüze sunulan koladan örnek verecek olursak bugün dünyada saniyede 8 bin, yılda ise 252.288.000.000 (252 milyar 288 milyon) kutu kola tüketildiğini söyleyebiliriz. Yani dünyanın kola tüketimi, kişi başına ortalama 200-250 kutu civarında seyrediyor! Ne kadar ciddi bir rakam! Uluslararası Klinik Dergisi bir makalesinde aşırı gazlı içecek tüketmenin kandaki potasyum seviyesini ciddi derecede düşürüp hafif zafiyetten ciddi kas felcine kadar değişen sağlık problemlerine neden olduğunu yayınlamıştır. Hamilelikte ise durum daha korkunç hale geliyor.

POTASYUMU AZALTIYOR

Günde 3 litre kadar kola içtiği tespit edilen hamile bir kadın, yorgunluk, iştah kaybı ve devamlı kusma şikayetleriyle hastaneye başvuruyor ve yapılan kalp muayenesi sonucunda da potasyum düşüklüğünden kaynaklandığı düşünülen düzensiz kalp atışları kaydediliyor. Kolayı içmeyi bırakmasıyla kısa sürede eski sağlığına kavuştuğunu gözlemleyen uzmanlar bu vakaların özel vakalar olmadığını kola içen herkeste görülebileceğini belirtiyor. Tehlikenin farkında mısınız? Yunanistan'daki Ioannina Üniversitesi'nden Dr. Moses Elisaf ise bir söyleşisinde gazlı içeceklerin içinde yer alan glukoz, früktoz ve kafeinin aşırı tüketiminin hipokalemi adı verdiğimiz kanda potasyum azlığına sebep olduğunu ve obezite, şeker hastalığı, kemik problemlerine de yol açtığını dile getiriyor. Ayrıca asitli içecekler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu bu tür içeceklerin ağız PH'sını etkilediği bulunmuş. Bu PH değişikliğinin de dilde duyu kaybına, ağız içerisinde bakteri üremesine uygun ortam hazırladığı tespit edilmiş. Aman dikkat! Sadece 1 su bardağı normal gazlı bir içecekten günlük şeker alım sınırımıza ulaştığımızı düşünürsek, daha fazlasının enerji tüketimimizi nasıl arttırdığını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu yüzden gazlı içeceklerden gelen enerji çeşitli aktivitelerle yakılmadığı takdirde 1 yılda kadınlarda 7 erkeklerde ise 12 kilo artışa neden olabiliyor. Bu kilo artışının önüne geçilmezse obeziteye doğru gidiş görülüyor. 2006 yılında yayınlanan bir makaleye göre ise gazlı içecek tüketenlerin obeziteye yakalanma ihtimalinin 1.6 kat arttığı bulunmuştur. Kan şekerinin ani yükselmesi yağlanmanızı arttırıyor olabilir mi? Gazlı içecekler içildikten 20 dakika sonrasında kan şekerimizin aniden yükselmesine neden olur ve vücut bunu dengelemek içinde pankreastan salgılanan insülin miktarını arttırır. İnsülinin fazla salgısı da göbek çevresindeki yağlanmanın artışına neden olur.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Gazlı içeceklerde şekerin yanı sıra içeriğindeki kafein de yine önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Gün geçtikçe artan kafein tüketimi, gazlı içeceklerle daha da artıyor. Aşırı kafein tüketimi hassasiyet, uykusuzluk, tansiyon, yüksek kan basıncı, sindirim rahatsızlıkları, aşırı idrar, düzensiz kalp atımı vb. sorunlar yaratıyor.



SU İÇMEYİ UNUTUYORUZ

Gazlı içecekler size su içmeyi unutturuyor olabilir mi? Gazlı içecekler bağımlılık yaptığından dolayı her susadığınızda su yerine bu içecekleri içmeye başlayabilirsiniz. Bunu önlemek için ise yemeklerinizin yanında kola, fanta, gazoz tüketmek yerine ayran veya cacık tercih edebilirsiniz. Yemek sonrasında hazımsızlık problemi yaşıyorsanız, asitli bir içecek tüketme ihtiyacı duyuyorsanız, maden suyu tercih edebilirsiniz. Maden suyu seçiminde ise içerdiği sodyum miktarına dikkat etmelisiniz. Yüksek miktarda sodyum ödemden iştah artışına kadar pek çok probleme sebep olabilir. Bu yüzden sodyum oranı düşük maden sularını tercih etmeniz önemlidir. Yemek öncesi ve sonrasında mide hacminizi doldurup gazlı içecekler içme ihtiyacınızı bastırmak için ise 1'er su bardağı su içmeyi deneyebilirsiniz.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM