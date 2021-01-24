Hercai’nin güçlü kadrosuna yeni transfer

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren fırtına gibi esen Hercai, kadrosuna yeni katılan isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey de, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Pazar akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin güçlü oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu 56. bölümde izleyiciyle buluşacak. Azra karakterinin kimleri, nasıl etkileyeceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.