Yasağı delen Emrecan, aracıyla çamura saplandı

Sokağa çıkma yasağını delerek gezmeye çıkan Emrecan Sabancı ve arkadaşları otele götürülürken, cip de traktörle çekildi. Olay dün öğle saatlerinde Sapanca'nın Ünlüce mahallesi Sarp Deresi'nde meydana geldi. Otelde konaklayan Emrecan Sabancı, 3 arkadaşıyla gezmek için otelden ayrıldı.





SABANCI, kullandığı lüks cipiyle girdiği dere yatağına saplanarak mahsur kaldı. Sabancı ve arkadaşlarının polisi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri geldi. Araçlarında yardım gelmesini bekleyen Sabancı ve arkadaşları, ekiplerin gelmesiyle araçlarından çıkarıldı.



SABANCI ve arkadaşları, polis aracıyla güvenli bölgeye alındıktan sonra başka bir araçla kaldıkları otele gönderildi. Sabancı ve arkadaşlarının battıkları orman yoluna navigasyonun yönlendirmesiyle girdikleri ve ardından derede mahsur kaldıkları öğrenildi. Lüks cip bir traktörle dere yatağından çıkarıldı.