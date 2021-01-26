Sezercik mahkemede

Türk Sineması'nda 'Sezercik' rolü ile hafızalara kazanan 53 yaşındaki Sezer İnanoğlu, 2013 yılında boşandığı eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun 12 yaşındaki kızı Arzum Ayşe İnanoğlu'na kötü muamele yaptığı iddiası ile velayeti almak için bir kez daha mahkemeye koştu.

KIZIM İÇİN YAŞIYORUM

Baykasoğlu'nun kızına şiddet uyguladığı ve kızı Arzum Ayşe'nin de bu konuyla ilgili 20 Şubat 2020'de Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde şikayetçi olduğu annesinin kendisine, "Git artık babanla yaşa seni istemiyorum" dediğine dair tutanaklar ve raporlar olduğunu aktaran İnanoğlu, "Ben babayım, kızımı bırakmayacağım. Bakırköy 7'nci Aile Mahkemesi'nde velayet davası açıldı şimdi söz yüce yargıda ve vicdanlardadır" diye konuştu. Kızı Arzum Ayşe'nin bir gözünün kısmen görse de diğer gözünün de şu anda ışık alabildiğine dikkat çeken İnanoğlu, annesinin küçük kızına yeterli ilgi ve alakayı gösteremediğini, aksine kızının fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Kızı Arzum Ayşe'nin babaannesi olan ve velayet davasında tanık olarak dinlenen annesi Aysel İnanoğlu'na bir takım şeyler anlattığını, duyduğunda tüylerinin diken diken olduğunu da anlatan İnanoğlu, "Kızımın anlattığına göre annesi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun evine getirdiği bazı erkek arkadaşları kızıma elle tacizde bulunmuş. Arzumun anlattıkları, annemin ifadesindeki bu iddialar beni diri diri mezara soktu. Ben kızım için yaşıyorum. Onu cehennemden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğim. Belli ki Mehtap Meral Baykasoğlu, Barbi günlerine dönmüş ve kızını da bu hayatın içinde heba etmekten kaçınmamaktadır" diye konuştu.







Metin BURMALI