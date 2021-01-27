Kuruluş Osman’ın cengaver şoförü

Manisa Şehzadeler Belediyesi'nde makam şoförü olarak çalışan 38 yaşındaki 2 çocuk babası Rıfat Etiz, kendini çok sevdiği Kuruluş Osman dizisinde oyuncu olarak buldu. İstanbul Riva'da çekilen 'Kuruluş Osman' dizisini çok seven ve dizide rol alan arkadaşı Samet Aksoy sayesinde dizi setini ziyaret eden Rıfat Etiz, dizide rol almaya başladı.

BAŞKAN MAKAMINDA AĞIRLADI

Makam şoförlüğünden dizi setine uzanan hikaye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in de ilgisini çekti. AK Partili Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Rıfat Etiz ve dizide rol alan Samet Aksoy'u belediyede ağırladı.



OYUNCULUĞU ÇOK SEVDİM

DİZİDE 'Alp' olarak rol alan Rıfat Etiz, oyunculuğa başlamasıyla çevresindekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlattı. Belediyedeki makam şoförlüğü işine de devam eden Rıfat Etiz, "Belediyede daha önce park bahçe müdürlüğünde tanker kullanıyordum. Gece sulamasına bakıyordum. 1 senedir de makam şoförlüğü yapıyorum. Dizide arkadaşım oynuyor. Onun sayesinde ajans yetkilileriyle tanıştım. Birkaç sahnede seni gösterebiliriz dediler. 5 gün boyunca oradaydım. O anı yaşadıktan sonra çok hoşuma gitmeye başladı. Bir hafta sonra yine çekim var" dedi.

Nermin UÇTU