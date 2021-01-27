Sezercik’in kızı için bakanlık devrede

"Kızımı annesinden kurtaracağım" diyen İnanoğlu, Baykasoğlu'na velayet davası açtı. Davayı geçtiğimiz gün " Sezercik, boşandığı eşine velayet davası açtı: 'Görme engelli kızımı annesinden kurtarmaya çalışıyorum " başlığı ile gündeme taşımamızın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında inceleme başlatıldığını belirten bakanlık yetkilileri, Arzum ve ebeveynleriyle görüşüleceğini aktardı.

NİDA ALADAĞ