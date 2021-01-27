"Kızımı annesinden kurtaracağım" diyen İnanoğlu, Baykasoğlu'na velayet davası açtı. Davayı geçtiğimiz gün " Sezercik, boşandığı eşine velayet davası açtı: 'Görme engelli kızımı annesinden kurtarmaya çalışıyorum " başlığı ile gündeme taşımamızın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında inceleme başlatıldığını belirten bakanlık yetkilileri, Arzum ve ebeveynleriyle görüşüleceğini aktardı.
NİDA ALADAĞ
Sezercik’in kızı için bakanlık devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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