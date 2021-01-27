  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sezercik’in kızı için bakanlık devrede

Sezercik’in kızı için bakanlık devrede

Yeşilçam'ın Sezercik'i , eski eşi 'nun görme engelli kızları Arzum'a fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

Sezercik’in kızı için bakanlık devrede

27.1.2021

"Kızımı annesinden kurtaracağım" diyen İnanoğlu, Baykasoğlu'na velayet davası açtı. Davayı geçtiğimiz gün " Sezercik, boşandığı eşine velayet davası açtı: 'Görme engelli kızımı annesinden kurtarmaya çalışıyorum " başlığı ile gündeme taşımamızın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında inceleme başlatıldığını belirten bakanlık yetkilileri, Arzum ve ebeveynleriyle görüşüleceğini aktardı.

NİDA ALADAĞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sezercik’in kızı için bakanlık devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.