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Haberler Sarmaşık Sinan Özen’in kızı İzmir’de sağlığına kavuştu

’in kızı ’de sağlığına kavuştu

Şarkıcı ’in henüz 10 aylık olan ve bugüne kadar toplamda 7 kez ameliyat masasına yatan kızı Neva, ’nde uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu. Bağırsak rahatsızlığıyla dünyaya gelen kızları için 1 yıldır mücadele veren Özen ailesi doktorlara teşekkür etti.

Sinan Özen’in kızı İzmir’de sağlığına kavuştu

28.1.2021

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören sanatçı Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, doktorların uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Burcu ve Sinan Özen çifti, bağırsak rahatsızlığıyla dünyaya gelen kızları Neva için yaklaşık 1 yıldır mücadele veriyordu. 10 aylık kızları Neva'nın 7 kez ameliyat masasına yattığını söyleyen Özen çifti, son çare olarak Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uygulanan tedaviye inandı.

TEDAVİ DEVAM EDECEK
Geniş bir ekip çalışmasıyla başarı elde eden doktorların uyguladığı cerrahi tekniğin tedavinin başarısında büyük rol oynadığı öğrenildi. Şarkıcı Sinan Özen de EGEBARYUM'un kısa bağırsak hastalığı konusunda Türkiye'deki en önemli merkez olduğunu belirterek, "Darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık" dedi.

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