Anne ve oğulları

EKRANLARIN deneyimli sunucusu Gül Gölge, iki oğluyla alışverişe çıktı. Gül Gölge'nin palto ve beresiyle soğuk havadan korunurken oğullarının şort giymesi dikkatlerden kaçmadı. Uzun süre oğulları Emir ve Ali ile alışveriş merkezini turlayan Gölge, kısa sürede eksiklerini tamamlayarak evinin yolunu tuttu.
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