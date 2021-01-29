Bebeğin babası senarist Alev Aydın

BİR süredir Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olduğu konuşulan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu. PAYLAŞIMINA 'Sürpriz' notunu ekleyen güzel şarkıcı, sevgilisi Alev Aydın'ı etiketleyince tüm gözler Türk senariste döndü. Halsey'nin paylaşımı magazin gündemini sarsarken sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ünlü yıldızın paylaşımıyla ilgili 200 binden fazla tweet atılması dikkat çekti.

KALPLİ EMOJİ ATTI

CRUEL Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunu yazan Alev Aydın ise, sevgilisinin yaptığı duyuruyu kendi hesabından kalp emojisi ile paylaştı. Ekim ayında sevgilisiyle Türkiye'ye gelen Halsey, uzun bir süre tatil yapmış ve Türk mutfağını öven paylaşımlarda bulunmuştu.