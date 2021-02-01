Bağırsak floranız bozulduysa dikkat

Birçok uzmanın da söylediği gibi; bağırsaklar ikinci beynimiz. Dolayısıyla bağırsak sağlığının doğrudan genel vücut sağlığımızı etkilediğini söyleyebiliriz. Bebeklikten, yaşamımızın sona erdiği ana kadar bağırsak floramızın sağlığını koruması için gerekli özeni ve dikkati göstermeliyiz. Ancak bazen elimizde olan veya olmayan nedenlerle bağırsak florası bozulabilir. Böyle durumlarda yaşam tarzımızı gözden geçirerek yeniden düzenlemeliyiz. İşte bağırsak florasını düzenlemenin yolları...



KEMİK SUYU TÜKETİN

BAĞIRSAK florasını güçlendiren besinler denildiğinde akla ilk olarak kemik suyu gelir. Kemik suyu yüksek oranda jelatin ve doğal yağlar içerir. Bu özellikleri sayesinde bağırsakların rahatlamasını sağlar. Ayrıca bağırsak duvarını ve zarını güçlendirir. Eğer içebiliyorsanız her gün bir bardak kemik suyu içmenizi tavsiye ederiz. Eğer içemiyorsanız yemeklerinize bol kemik suyu ilave edebilirsiniz. Bu, aynı zamanda yemeklerinizin daha lezzetli olmasını da sağlar.



SEBZE TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

SEBZELER prebiyotik bakımından zengin besinlerdir. Prebiyotikler, bağırsaktaki canlı organizamaların besinleri yani yiyecekleridir. İyi bakterilerin çoğalması için probiyotik ve prebiyotik gıdalara ağırlık verilmelidir. Sebzeler ayrıca lif bakımından da zengindir. Lif içeren besinler bağırsak florasının düzenlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.



SOFRALARINIZDA POSALI BESİNLERE YER AÇIN

BAĞIRSAK dostu olarak nitelendirilen posalı besinler, bağırsak florasını onarır ve iyileştirir. Bu nedenle tatlı patates, bal kabağı, kırmızı pancar, avokado ve yer elması gibi posalı yiyeceklere sofralarınızda ağırlık vermenizi tavsiye ederiz. Bu yiyecekler sadece bağırsaklar değil, genel vücut sağlığı açısından da faydalı besinlerdir.



FERMENTE GIDALAR TÜKETİN

BAĞIRSAK florasındaki yararlı bakterileri çoğalmak için beslenme rutininizde fermente yiyeceklere (Ev yapımı yoğurt, ayran, kefir, elma sirkesi, şalgam, turşu, kombu çayı gibi yiyecekler) yer verilmelidir.

Bozulmaya sebep olan etkenler?



AŞIRI ANTİBİYOTİK KULLANIMI:

Antibiyotikler mikroplarla birlikte bağırsaktaki faydalı bakterileri de öldürür. AŞIRI ALKOL: Vücut alkolü toksin olarak algılar. Dolayısıyla aşırı alkol tüketimi bağırsak florasını bozmaktadır.



İŞLENMİŞ VE KATKILI GIDALAR:

Paketli gıdalar birçok katkı maddesi içerir. Bu maddeler bağırsak florasını tahrip ederek bağırsak geçirgenliğine sebep olur.



GDO İÇEREN BESİNLER:

GDO'lu ürünler antibakteriyel bir ajan gibi görev alır ve bağırsak florasındaki yararlı bakterileri öldürür. ÇOK TAHIL TÜKETMEK: Karbonhidrat oranı yüksek olan tahıllar fazla tüketildiğinde sindirim sisteminin yavaşlamasına neden olur. Ayrıca bağırsak duvarına ve zarına zarar verir. AŞIRI STRES: Başa çıkılamayan stres, bağırsak florasına da zarar verir. AZ UYUMAK: 7 - 8 saatten az uyumak vücudu enfeksiyona açık hale getirir ve bağırsak florasını olumsuz yönde etkiler.

NASIL ANLARSINIZ?

YEMEK yenmemesine rağmen karın bölgesinde hissedilen şişkinlik ve ağrı

MİDE bulantısıyla uyanmak

SÜREKLİ gaz birikmesi ve gaz sancısı

RENGİ siyaha yakın ve aşırı kokulu dışkılama

DIŞKILAMADA zorlanma ya da tam tersi çok rahat bir şekilde dışkılama

KRONİK yorgunluk, halsizlik ve isteksizlik

İŞTAHSIZLIK

NEDENSİZ kilo kaybı



YEMEKLERİNİZDE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA YER VERİN

ORTA zincirli yağ asidi içeren Hindistan cevizi yağı, bu özelliği sayesinde bağırsak hastalıklarına iyi gelir. İçerisinde kaprilik asit adında bir madde barındıran Hindistan cevizi yağı; antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Hindistan cevizi yağı bu özellikleri sayesinde sağlıklı bir yağdır ve bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olur.