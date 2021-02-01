Fenomen aşk

Bir yemek yarışması ile adını milyonlarca insana duyuran İzmirli Emir Elidemir ve Danla Bilic arasında aşk olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yemek programına eski arkadaşı Danla Bilic'i davet eden ve bu anları Instagram hesabından paylaşan Emir Elidemir dedikodulara neden oldu. Takipçileri Emir Elidemir ile Danla Bilic'in birbirlerine bakışından aşık olduklarını anladıklarını, gönderdikleri kalp emojileri ile dile getirdi. Ancak bu konuda ikisinden de net bir açıklama gelmedi.

MELIH DEMİRTAŞ