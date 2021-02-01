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Haberler Sarmaşık Serttaş’ın Didem’e ikinci saygısızlığı

Serttaş’ın Didem’e ikinci saygısızlığı

Serttaş’ın Didem’e ikinci saygısızlığı

1.2.2021

İBO Show'a katılan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem dans ederken başka yöne bakması sosyal medyada çok konuşuldu. Didem'den dansını izlemeyen Bülent Serttaş ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Didem, "Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi. Didem, tepkisini şöyle sürdürdü: "Bilinçli yaptığı çok açık. Büyük saygısızlık."

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